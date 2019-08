Polémica! Mónica Sintra queixa-se de boicote em concerto

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:13 Facebook

A cantora do tema “Afinal Havia Outra” garante que foi alvo de tentativa de sabotagem numa atuação. Mas garante que vai continuar a brilhar. Furiosa. Foi assim que Mónica Sintra se mostrou num vídeo publicado nas redes sociais, enquanto revela um episódio de um empresário que, alegadamente, terá tentado boicotar um dos seus concertos. “Hoje estivemos em palco com muitas luzes, mas quase todas elas apagadas, porque o dono do agrupamento musical, que é a cobra, não suporta o nosso brilho. ‘Karma is a bitch'”, começou por recordar a artista. “Não há problema, porque quem tem brilho próprio não precisa […]