Portista Adrián López bisa na paternidade

Depois de ter marcado o único golo do F. C. Porto na Liga dos Campeões, em Roma, o futebolista Adrián López viu nascer a segunda filha, fruto do casamento com Alba Alvarez Asensio.

Lía nasceu "a 14 de fevereiro, às 14.14" no Porto, partilhou a mulher de Adrián no Instagram, mostrando o momento em que a menina veio ao mundo.

Alba e o jogador espanhol são pais também de Carla, que faz três anos na próxima terça-feira. "Quando pensava que não era possível ser mais feliz, passamos a ser 4", confessou a recém-mamã.

Orgulhoso, Adrián admitiu o quão especial foi o Dia de São Valentim. "O melhor presente possível já está aqui", escreveu no Instagram, recebendo muitas felicitações de fãs e colegas, entre eles Iker Casillas de quem é muito próximo.

O nascimento de Lía foi a "cereja em cima do bolo" numa semana particularmente feliz para Adrián López que, na passada terça-feira, saltou do banco de suplentes para marcar o único golo portista frente à Roma, voltando a colocar a equipa portuguesa nas contas dos oitavos de final.