Portista Waris vítima de hacker e de calúnias contra a mulher

Sara Oliveira 17 Maio 2018 às 11:45 Facebook

Twitter

"Falso", foi assim que o avançado do F. C. Porto Majeed Waris alertou para as difamações publicadas no seu Instagram e que, segundo o próprio, foram obra de um hacker. "Entraram na minha conta e alteraram a palavra-passe", escreveu o jogador na rede social, negando assim que alguma vez tenha acusado a mulher, Habiba Sinare, de infidelidade e de até nem ser o pai do filho que têm em comum.

As publicações caluniosas foram apagadas por Waris que, além de ter partilhado o sucedido, agradeceu depois "a todos pelo apoio e carinho". "Só para confirmar que tenho a minha conta de volta, eu e a minha família estamos completamente bem", acrescentou na legendas de uma imagem em que surge com Sinare e o bebé, durante os festejos pela conquista do campeonato no Estádio do Dragão.

Lesada na sua dignidade, Sinare também usou o Instagram para garantir que nada a abalará: "Não se destrua ao permitir que pessoas negativas adicionem disparates e detritos ao seu caráter, reputação e aspirações. Manter todos os sonhos vivos, mas discretamente, para que aqueles com línguas pouco saudáveis não tenham outra opção senão infestarem-se com as próprias doenças. Deus está no comando". A seu lado, Waris sublinhou que, "quando eles se cansarem, eles vão parar", numa altura em que já entrou no período do Ramadão.