O rapper Post Malone confessou o seu medo de voar e como ficou "super assustado" com a aterragem de emergência do seu jato privado, com dois pneus furados, no aeroporto de Stewart, Nova Iorque.

O aparelho, um Gulfstream IV, aterrou sem problemas depois de andar quatro horas às voltas para gastar o combustível e ficar mais leve para reduzir as hipóteses de incêndio ao tocar na pista com dois pneus vazios - rebentaram na descolagem do aeroporto de Teterboro, em Nova Jérsia.

No Aeroporto Internacional de Stewart, em Newburgh, 112 quilómetros a norte da cidade de Nova Iorque, as equipas de emergência estavam a postos, mas não foi necessária a sua intervenção.

Pouco depois da aterragem, Post Malone falou ao site de celebridades TMZ: "Preciso de álcool", desabafou, ainda a recuperar do susto.

O rapper de 23 anos confessou que não gosta de andar de avião e que ficou super assustado.

Numa mensagem divulgada na rede social Twitter, agradeceu as orações aos fãs que estavam preocupados com a situação e mostra-se incrédulo pelo número de pessoas que desejaram a sua morte. "Não foi hoje", escreveu.

O avião dirigia-se para Londres, onde deveria aterrar em Luton. Post Malone viajava para Inglaterra, onde tem agendado um concerto no Festival de Reading e Leeds no fim de semana, depois de ter recebido, na segunda-feira à noite, o prémio MTV Video Music para melhor canção do ano.