Prata da casa a brilhar lá fora: talento português em séries internacionais

Há cada vez mais atores com destaque em produções estrangeiras.

O ator Nuno Lopes é a novidade: vai participar na nova série da Netflix, "White lines", do criador de "Casa de Papel". A rodagem já arrancou, devendo estender-se até outubro. Foi o próprio a dar a notícia, no Instagram, colocando imagens da série. Com 10 episódios de uma hora, as gravações decorrem em localizações espanholas, como as ilhas baleares ou Ibiza.

O também DJ junta-se, assim, aos portugueses talentosos que são cara de séries internacionais. Joana Ribeiro e Ana Padrão já integram uma produção da Amazon, baseada nos livros do escritor Stephen King, "The dark tower". Estão a gravar na Croácia. Joana, 27 anos, é a namorada do protagonista e Ana Padrão fará de sua tia. Joana, que também está a gravar a novela da TVI "Prisioneira", disse, em entrevista ao JN, que conseguiu aceitar o papel com ajuda do canal português e da produtora para conciliar os trabalhos.

Por sua vez, Pêpê Rapazote é um dos atores confirmados na quarta temporada da série "Rainha do Sul", da Fox Life, com estreia marcada para o dia 20, às 22 horas. Será "Raul "El Gordo" Rodriguez", um criminoso. Participa em cinco episódios. Anteriormente entrou em "Narcos".

Também a atriz Alba Batista, 21 anos, é a protagonista da série "Warrior nun", da Netflix, que está em gravações e conta também com o veterano Joaquim de Almeida. Sem data de estreia marcada, a série baseia-se numa banda desenhada "Warrior Nun Areala", de Ben Dunn.