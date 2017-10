Hoje às 17:15 Facebook

O preparador físico Nilton Bala tem dado que falar no novo "reality show" da TVI. Reveja as dicas que o "PT dos famosos" deu ao "Jornal de Notícias".

Nilton Bala integra o leque de celebridades que aceitaram participar no novo formato da TVI "Biggest Deal" e tem estado no centro da polémica nas últimas semanas.

Nilton Bala é "personal trainer" da nutricionista Ana Bravo e já participou em alguns programas do canal "Nutrição com Coração" do "Jornal de Notícias". O brasileiro sugere exercícios para diferentes tipos de treino.

Além dos exercícios para tonificar as pernas, Bala também propõe exercícios para os membros superior para ajudar a corrigir a postura.

Defensor vincado da prática de exercício físico e de um estilo de vida saudável, o treinador oferece alternativas para quem quer treinar em casa.

Para aproveitar o bom tempo, há também propostas para treinar no exterior.

O também treinador de famosos como Ruben Rua ou Sara Sampaio é considerado o homem mais odiado do programa por se envolver em conflitos com os colegas.