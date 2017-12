Primo de Rihanna morto a tiro em Barbados

Marta Almeida Fernandes Hoje às 11:36, atualizado às 13:42 Facebook

A cantora Rihanna lamentou nas redes sociais a morte do primo, com quem passou a noite de Natal, e apelou ao fim da violência com armas.

Tavon Kaiseen Alleyne, de 21 anos, foi morto a tiro enquanto caminhava sozinho perto de casa em St Michael's, Barbados.

Foi baleado várias vezes, por volta das 19 horas de terça-feira, e o atirador fugiu. O jovem ainda foi transportado para o hospital mas acabou por falecer.

Nas redes sociais, Rihanna divulgou uma fotografia com o primo, e na legenda lamentou a morte e apelou ao fim da violência com armas, usando o hastag #endgunviolence (em português, "acabem com a violência das armas").