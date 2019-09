Princesa Beatrice de Inglaterra está noiva e já há data de casamento

NTV Hoje às 11:39, atualizado às 12:03 Facebook

A princesa Beatrice de Inglaterra está noiva de Edoardo Mapelli Mozzi. O casamento real está previsto acontecer no próximo ano. É a notícia do dia na imprensa que cobre a realeza: a filha mais velha do príncipe André, duque de Iorque, e da ex-mulher Sara Ferguson, disse que sim ao pedido de casamento do empresário italiano. O casal não podia estar mais contente por partilhar a notícia com o público. “Estamos extremamente felizes por partilhar o nosso noivado. Estamos muito excitados por embarcar nesta aventura juntos e mal podemos esperar por estar casados. Partilhamos tantos interesses em comum e valores […]