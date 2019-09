Princesa Charlotte será tratada como “Charlotte Cambridge” na escola

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Com o primeiro dia de escola a começar amanhã, a princesa Charlotte terá que se adaptar ao novo sobrenome “Cambridge”, devido ao título dos pais. A filha de William e Kate Middleton, de quatro anos, irá frequentar a escola Thomas’s Battersea, onde o irmão é aluno desde 2017, e tal como George, Charlotte será tratada pelo sobrenome “Cambridge”, de acordo com a imprensa internacional. O sobrenome da princesa Charlotte advém do título dos pais, o duque e duquesa de Cambridge. Em Thomas’s Battersea, William e Kate irão pagar por período escolar de George pouco mais de 7000 euros. No entanto, […]