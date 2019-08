Príncipe Carlos convidado para participar no novo filme de James Bond

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:27 Facebook

O príncipe Carlos recebeu uma oferta para fazer uma participação especial no novo filme da saga de James Bond, “Bond 25”, com estreia marcada para 2020. O convite foi feito enquanto o príncipe de Gales, de 70 anos, visitava o “set” de gravações, no mês de junho, no qual esteve à conversa com o protagonista, Daniel Craig, de acordo com a imprensa internacional. No entanto, não seria a primeira vez que um membro da família real britânica aparece ao lado de 007. Em 2012, a rainha Isabel II fez uma pequena participação a propósito da cerimónia de abertura dos Jogos […]