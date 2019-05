Príncipe Harry cancela viagem a dias do nascimento real

Hoje às 17:00 Facebook

O duque de Sussex cancelou a viagem que tinha marcada para Amsterdão na próxima semana, numa altura em que o mundo aguarda a chegada do bebé real.

O príncipe Harry tinha previsto uma estadia na Holanda, com partida na próxima quarta-feira, mas ficará adiada, avança o jornal britânico "The Telegraph". O marido de Meghan Markle, grávida do primeiro filho, continuará em Sussex nos próximos dias, altura em que se aguarda o nascimento do bebé real.

O filho mais novo da princesa Diana irá, ainda assim, à cidade holandesa de Haia, no dia 9 de maio, apenas para marcar presença nos "Invictus Games" (jogos paralímpicos criados pelo duque).

No entanto, a mesma publicação admite que haja outra explicação para este adiamento. O príncipe Carlos, de Gales, e a mulher Camilla Parker Bowles têm agendada uma visita à Alemanha, a partir da próxima sexta-feira. Por uma questão de respeito, tendo em conta o protocolo da Casa Real, Harry decidiu não viajar.

A visita que o príncipe Carlos vai fazer a Alemanha poderá ser a última antes do Brexit, comportando uma forte componente política.