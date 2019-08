Príncipe Harry de Inglaterra declara-se a Meghan em data especial

NTV Hoje às 10:59, atualizado às 11:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O príncipe Harry de Inglaterra fez questão de assinalar publicamente o 38.º aniversário, com uma mensagem de carinho que enterneceu os seus seguidores. O filho mais novo do príncipe Carlos recorreu à conta oficial de Instagram dos duques de Sussex para partilhar com os internautas uma curta declaração de amor numa data tão especial. “Feliz aniversário para a minha fantástica mulher. Obrigada por me acompanhares nesta aventura! Com amor, H”, pode ler-se na publicação feita na manhã deste domingo pelo príncipe Harry. View this post on Instagram Wishing HRH The Duchess of Sussex a very Happy Birthday 🎂 • ‘Happy […]