Príncipe Harry de Inglaterra e Meghan só querem ter mais um filho por questões ambientais

O príncipe Harry de Inglaterra e a sua mulher, Meghan, pretendem ter apenas mais um filho, devido à preocupação com a sustentabilidade do planeta. A revelação foi feita pelo duque de Sussex, durante uma entrevista com a defensora do ambiente Jane Goodall, na edição de setembro da na versão britânica da revista "Vogue", cujo editor convidado é a ex-atriz. "Dois no máximo! Sempre pensei 'estamos num lugar emprestado'. E, certamente, sendo tão inteligentes ou tão evoluídos quanto deveríamos ser, temos de ser capazes de deixar algo melhor para a próxima geração", afirmou.