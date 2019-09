Príncipe Harry de Inglaterra quebra regra de protocolo

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:16 Facebook

O príncipe Harry de Inglaterra quebrou uma das regras presentes no protocolo real. Ao sair do carro, o neto da rainha ISabel ll fechou a porta. O duque de Sussex seguiu o exemplo de Meghan Markle e decidiu fechar a porta do carro em vez de deixar a tarefa para um dos membros do staff que o acompanhavam, como consta na tradição. A situação referida aconteceu à chegada aos Invictus Games, durante o quinto aniversário do evento, e tornou-se rival nas redes sociais. As opiniões dos internautas dividem-se. Se por um lado, o príncipe Harry foi bastante elogiado pelos fãs […]