Príncipe Harry e Megan querem manter a privacidade no nascimento do bebé

Hoje às 14:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O príncipe Harry e a sua mulher, Meghan Markle, querem manter a "privacidade" no nascimento do seu bebé, que deve ocorrer este mês, anunciou o Palácio de Buckingham em comunicado.

O príncipe Harry está a agir de forma oposta ao seu irmão, o príncipe William, e sua mulher, Kate Middleton, que apresentaram os seus três filhos imediatamente após o nascimento aos meios de comunicação internacionais.

"O duque e a duquesa de Sussex estão muito gratos pelas saudações que receberam de todo o mundo enquanto se preparam para receber o seu bebé", lê-se no comunicado.

"Suas altezas reais tomaram a decisão de manter os preparativos privados para a chegada do bebé", acrescentou o palácio, observando que os duques compartilharão a notícia do nascimento e que "celebrarão em privado e com a família".

De acordo com vários meios de comunicação britânicos, a duquesa de Sussex gostaria de um parto em casa, quebrando a tradição das crianças reais nascerem numa ala privada do Hospital St. Mary, em Londres.

Os duques de Sussex residem atualmente no Palácio de Kensington e deverão mudar-se pouco antes do nascimento do seu primeiro filho para uma casa de campo em Windsor, a cerca de 40 quilómetros a oeste de Londres.