Príncipe Harry e Meghan levam Archie na primeira visita oficial

Os duques de Sussex vão fazer a primeira visita oficial com o seu filho, Archie. O príncipe Harry de Inglaterra e a mulher, Meghan, anunciaram a viagem no Instagram. A ex-atriz não tem cumprido os seus deveres enquanto duquesa porque tem estado ocupada com o seu rebento. No entanto, já foi anunciado o regresso da mulher de Harry aos compromissos reais. Desta vez, Harry e Meghan levarão consigo Archie naquela que será a primeira viagem oficial em família. https://www.instagram.com/p/BzN8VdOlsbk/ Os dias da visita ainda não foram anunciados. Sabe-se apenas que, depois da passagem do casal e do seu filho pela […]