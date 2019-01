Príncipe Philip de Inglaterra envolvido em acidente rodoviário

Hoje às 17:13 Facebook

Príncipe Philip, marido de Isabel II saiu ileso de um acidente rodoviário, quinta-feira, em Sandringham, em Norfolk, Inglaterra.

O duque de Edimburgo foi socorrido por um advogado, Roy Warne. O homem encontrava-se no local no momento em que o Land Rover que o príncipe Philip conduzia capotou devido a um choque com outro veículo, perto da propriedade Sandringham, no leste de Inglaterra.

A testemunha retirou o príncipe de 97 anos dos destroços do seu veículo. "Eu olhei para baixo e tinha o sangue do duque nas minhas mãos. Tudo o que eu conseguia pensar era graças a Deus não havia mais", disse Roy Warne ao jornal The Sun. O mesmo afirmou que o príncipe Philip estava consciente, "mas muito chocado e abalado" depois do acidente.

Philip saiu ileso do acidente rodoviário e as duas mulheres que seguiam no outro veículo sofreram ferimentos ligeiros.

Segundo as autoridades, o duque de Edimburgo terá sido ofuscado pelo sol.