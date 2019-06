Príncipe William aceitaria que os filhos fossem homossexuais

JN Hoje às 19:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O príncipe William afirmou, durante um ato oficial, que não terá problemas que os filhos "venham a ser homossexuais", acrescentando, porém, que o preocupante seria a hipotética perseguição que poderiam vir a sofrer.

Foi numa instituição de apoio de jovens que ficaram sem-abrigo devido à sua orientação sexual, em Hoxton, a leste de Londres, que o príncipe herdeiro do trono do Reino Unido, respondeu a uma pergunta: "O que diria se, no futuro, um dos seus filhos dissesse 'sou gay' ou 'sou lésbica'? Como reagiria?".

O duque de Cambridge, sem hesitar, afirmou que "estaria tudo bem" se os seus filhos fossem homossexuais, referindo, a seguir, que o que poderia preocupá-lo seria a perseguição que poderiam sofrer. E deu como exemplo um recente ataque a um casal de mulheres num transporte público. "Fiquei chocado", salientou.

O filho do príncipe Carlos e de Diana disse que já discutiu o assunto com a mulher, Kate, sendo essencial que ambos estivessem certos de que estão preparados para essa eventualidade. Isto porque há uma exposição pública por parte dos filhos: "Não me aflige que venham a ser homossexuais, preocupa-me a forma como os outros vão reagir".

William admitiu que começou a pensar nisso quando os filhos Louis, de um ano, e George, de cinco, nasceram. "Apoio totalmente qualquer decisão que eles tomem, mas preocupa-me enquanto pai as barreiras, o ódio, a perseguição e a discriminação que pode daí advir. Cabe a cada um de nós apoiar e a ajudar a modificar isso, colocando no passado esse tipo de atitutes", frisou.

Tim Sigsworth, responsável da institruição, a "Albert Kennedy Trust", considerou que esta posição de um membro da realção "é uma mensagem para toda a sociedade" e que poderá "fazer uma grande diferença".