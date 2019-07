"Reality show" francês procura local de gravação em Portugal após incêndio

NTV Hoje às 16:05, atualizado às 16:11 Facebook

A produção do "reality show" "Marseillais vs Le Reste du Monde 4", que é gravado em Portugal, está à procura de uma nova casa após ter ocorrido um incêndio no local anterior. Que susto! Os concorrentes e os elementos de produção estão bem e não houve qualquer ferido após o incêndio que aconteceu na vila em que estavam a gravar a edição mais recente do referido programa. A ocorrência está a ser tema de assunto em França e foi Julien Tanti, um dos concorrentes, a avançar detalhes sobre a situação no Instagram. "A equipa da Banijay Productions está a trabalhar [...]