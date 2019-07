Programa “Conta-me Como És” de Fátima Lopes muda de horário

NTV Hoje às 13:35, atualizado às 13:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O programa “Conta-me Como És” (TVI), apresentado por Fátima Lopes, vai mudar de horário, este sábado, e contará com a concorrência de “Terra Nossa” (SIC), de César Mourão. A mudança acontece, mas não é assim tão grande como aparenta. É que o espaço de entrevistas conduzido pelo comunicadora já era transmitido ao sábado depois do “Jornal da Uma”. Agora, continuará no mesmo dia só que passará para as 21H55 depois do “Jornal das 8”. Esta alteração já é visível na grelha de programação apresentada pela estação de Queluz de Baixo no site oficial. Sem se saber se esta é, ou […]