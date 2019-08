Pronta para regressar ao trabalho, Catarina Furtado diz adeus à Madeira

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:59 Facebook

Catarina furtado despediu-se da ilha da Madeira. A apresentadora regressa para a semana ao pequeno ecrã com o programa “Sete Maravilhas de Portugal”, da RTP. Os últimos dias de férias em família da apresentadora foram passados a desfrutar do melhor que as terras madeirenses têm para oferecer. Entre ler um livro e passear, Catarina Furtado teve quase sempre tempo para partilhar uma foto no Instagram. Na hora da despedida, não foi exceção. De biquíni amarelo e sentada num muro, a comunicadora disse adeus ao descanso. “Não gostava muito que as férias acabassem embora goste muito da minha profissão”, começou por […]