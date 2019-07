Protagonista de “Uma Família Muito Moderna” está noiva

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:18 Facebook

Sarah Hyland está mais feliz do que nunca. A atriz norte-americana foi pedida em casamento pelo namorado, Wells Adams, e aceitou. A intérprete, que ficou conhecida depois de integrar o elenco de “Uma Família Muito Moderna”, revelou esta quarta-feira que está noiva depois de ter aceitado o pedido de casamento do companheiro. “Não consigo comer, não consigo dormir, a chegar às estrelas, por cima das grades, tipo de sentimento de uma World Series”, escreveu Sarah Hyland no perfil de Instagram, fazendo referência às finais da liga norte-americana de beisebol. View this post on Instagram That can't eat, can't sleep, reach […]