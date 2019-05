Quando o amor acaba bem. Manzarra declara-se a Jessica Athayde

Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Seis anos depois do fim da relação entre João Manzarra e Jessica Athayde, o apresentador de televisão partilhou uma declaração emotiva à atriz, grávida de um filho em comum com o também ator Diogo Amaral.

A mensagem que João Manzarra deixou, este sábado, à ex-namorada Jessica Athayde é a prova de que o amor romântico não tem de acabar em mágoa e hostilidade. Como legenda de uma fotografia onde ambos surgem lado a lado, em pose divertida, o apresentador da SIC escreveu algumas frases à antiga companheira, em que agradece a amizade que souberam manter.

"Tenho em ti uma amiga espectacular com quem realmente tenho podido contar. O que acontece porque nunca nos deixaste cair", começou. "Aprendi contigo que as relações se podem moldar e a amizade que hoje celebramos é o resultado da admiração da essência de cada um, em que os defeitos são geridos com leveza e a alegria ganha a importância que merece."

E terminou com uma palavra ao atual namorado de Jessica, Diogo Amaral, e ao filho que o casal espera: "Obrigado. É bom estar perto de ti e dos teus. Um abraço para a nossa antiga amizade, para o meu novo amigo Diogo e para o meu futuro amigo Oliver."