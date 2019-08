Quase a ser mãe pela terceira vez, Katia Aveiro elogia o namorado e celebra o Dia do Pai

NTV Ontem às 22:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O Dia do Pai no Brasil comemora-se este fim de semana e Katia Aveiro, que está prestes a ser mãe pela terceira vez, dedicou algumas palavras emocionadas ao namorado. O Brasil está em festa com mais um Dia do Pai (Dia dos Pais, em terras de Vera Cruz) e, deste lado do Atlântico, a irmã de Cristiano Ronaldo resolveu assinalar a data ao lado do companheiro, o empresário Alexandre Bertolucci Júnior. “Dizem que hoje é dia do pai no Brasil. E este é o pai da minha filha… (brasileiro e o pai menos ansioso e mais descontraído do mundo)”, começou […]