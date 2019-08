Que “barrigão”! Vera Fernandes quase a “rebentar” aos sete meses de gravidez

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A animadora das manhãs da Rádio Comercial está a apenas dois meses de ser mãe novamente e mostrou o “barrigão”. Mega-grávida… e feliz. Vera Fernandes não cabe em si de contente com a gestação de sete meses do segundo filho, que se vai chamar Henrique. A barriga está tão crescida que a locutora da Rádio Comercial acha que vai “rebentar” a qualquer momento. “Acho que vou rebentar mas ainda faltam 8 semanas, 2 meses, uma vida!” escreveu a radialista no perfil de Instagram. View this post on Instagram Acho que vou rebentar mas ainda faltam 8 semanas, 2 meses, uma […]