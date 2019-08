Que fofura! Andreia Rodrigues e a filha combinam até no fato de banho

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Andreia Rodrigues aproveitou o feriado para estar mais perto da filha em comum com Daniel Oliveira, Alice. E mostrou que as duas são mesmo muito parecidas. Feriado com sol é sinónimo de praia e foi isso mesmo que a apresentadora de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” (SIC) partilhou no perfil de Instagram: uma imagem ternurenta com a filha ao colo, junto ao mar. View this post on Instagram Um feriado cheio de boas energias para todos! ☀️ Não sei se reparam, mas estamos a combinar…again! 💕 😍😝 A post shared by Andreia Rodrigues (@andreiarodriguesoficial) on Aug 15, 2019 at […]