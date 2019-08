Que perigo! Avião privado de Pink em chamas após explosão

NTV Hoje às 19:00, atualizado às 19:05 Facebook

O avião que transportava a equipa de Pink sofreu uma pequena explosão, na Dinamarca, porém a cantora não estava a bordo. A polícia dinamarquesa confirmou o sucedido, referindo que o acidente ocorreu esta segunda-feira à noite. Contudo, as autoridades adiantaram que a cantora, que tinha atuado em Oslo, não se encontrava a bordo. O voo partiu da capital da Noruega e no avião iam cerca de dez pessoas, incluindo o empresário da artista, mas todos saíram sem ferimentos. Ainda não foram reveladas as possíveis causas deste acidente.