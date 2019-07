Que ternura. A brincadeira de Pizzi com o filho bebé que está a encantar a Internet

NTV Hoje às 13:40, atualizado às 13:56 Facebook

O médio do Benfica Pizzi aproveitou uma pausa no estágio de pré-temporada para brincar com o filho mais novo. A reação, divertida, do bebé conquistou os seguidores. Quando não está em campo a defender o emblema das águas, Pizzi gosta de ser um homem de família dedicado à mulher, Maria Barros, e aos dois filhos, Afonso e Francisco. E é precisamente numa brincadeira com este último, que ainda é bebé, que o médio faz a delícia dos seguidores: Francisco está numa alcofa e Pizzi mete-se com o filho, o que origina uma reação muito engraçada. Os milhares de fãs aplaudiram […]