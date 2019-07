Que ternura! Já viu a nova foto da barriguinha de Ana Markl?

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:25 Facebook

A animadora da rádio Antena 3 foi “apanhada” pelo irmão, o radialista Nuno Markl e é notório que a barriguinha cresceu. Uma grávida feliz e com a barriguinha bem visível. Ana Markl foi “apanhada” pelo irmão, Nuno Markl, em Vila do Conde, numa altura em que Pedro, o filho do radialista da Rádio Comercial, faz uma festinha na barriga da tia. View this post on Instagram Nível de fofura deste contacto entre primos: 10000. A post shared by Nuno Markl (@nunomarkl) on Jul 28, 2019 at 1:25pm PDT “Nível de fofura deste contacto entre primos: 10000”, congratulou-se o também guionista […]