Quem é Filipa Barroso, a setubalense que leva Portugal ao palco da Miss Universo

Tem 19 anos, 1,75 metros de altura, cabelos castanhos e olhos azuis. Tornou-se Miss Portugal em 2017 e no mesmo ano representou o país entre as Miss Mundo, na China. No dia 17 de dezembro, Filipa Barroso vai desfilar com mulheres de outros 93 países em Banguecoque, na Tailândia, pelo título de Miss Universo.

Nasceu em Setúbal a 12 de dezembro de 1998. Aos 18 anos, foi coroada Miss Portugal, sucedendo a Cristiana Viana. Filipa é dançarina de bambolé e completou um curso pré-universitário para se tornar veterinária e apoiar os direitos dos animais.

No seu perfil do site Miss Universe, Filipa é descrita como alguém que "adora desporto e viagens". "A bondade é uma das suas características mais fortes. O desejo de ser a primeira portuguesa a ganhar a Miss Universo é enorme e ela diz: "somos do tamanho dos nossos sonhos". Se levar para casa a coroa, Filipa iria concentrar-se em trabalhar com pessoas com deficiência, crianças e animais", pode ler-se na pequena biografia da setubalense.

No Instagram, a Miss Portugal tem mais de oito mil seguidores e para eles vai partilhando fotografias e vídeos das suas viagens e dos concursos em que vai participando. Esta segunda-feira, Filipa desfilou com o vestido que representa Portugal no concurso de trajes nacionais das Miss Universo 2018, na Tailândia, e publicou um vídeo a falar sobre o evento.