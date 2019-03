"Quem quer casar com o meu filho" com final antecipado

JN Hoje às 15:43 Facebook

A TVI decidiu pôr um ponto final no reality show "Quem quer casar como meu filho". "Antecipamos o final do programa para o final do mês. As audiências e a produção não corresponderam ao que pretendíamos.", disse, este sábado, ao JN, a diretora de Comunicação da Impresa, Helena Forjaz.

"No segundo semestre [a partir de abril] investiremos em várias novidades de programação que serão dadas a conhecer em breve", acrescentou aquela responsável do grupo que detém a estação.

Em disputa direta com outro programa com idêntico formato, o da SIC, "Quem quer namorar com um agricultor?", apresentado por Andreia Rodrigues, o reality show da TVI perdeu, logo na estreia (10 de março) para o canal concorrente: teve 1,1 milhões de espectadores contra 1,5 milhões.

Apresentado por Leonor Poeiras, no domingo seguinte e depois de exibido o primeiro episódio de outro reality show "Começar do zero" (também perdedor nas audiências), "Quem quer casar com o meu filho?" conseguiu ainda menos espectadores: 628 mil.

Curiosamente o programa da TVI foi o que mais críticas mereceu, com figuras públicas a contestar a forma como as mães tratavam as concorrentes, perguntando-lhes se sabiam cozinhar porque os filhos eram de muito sustento, e como o contacto era estabelecido.

O facto de Leonor Poeiras ser assumidamente feminista também levantou protestos. No entanto, a apresentadora, não aceitou as críticas.

"Todos os que viram e se chocaram por me associar a este formato (precisamente porque todos sabem que sou feminista), alguma vez eu aceitaria apresentar um programa que trata a mulher como um objeto? Se tiverem curiosidade acompanhem este novo programa - vamos mudar mentalidades! Que pena que ninguém tenha pensado no twist que este programa vai ter! É por isso que estou super entusiasmada! Vem daí muita coisa inesperada e surpreendente, acreditem! Obrigada por todo o feedback, beijos diretamente dos estúdios onde gravo a voz off que vão ouvir nos diários», disse no início do programa.

Agora nem os diários serão exibidos.