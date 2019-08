NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:51 Facebook

Quentin Tarantino prepara-se para ser pai pela primeira vez. O bebé é fruto do seu relacionamento amoroso com a mulher, Daniella Pick. O realizador de filmes como “Pulp Fiction”, “Era Uma Vez Em… Hollywood” e “Sacanas Sem Lei” está a viver dias de grande felicidade. É que a sua companheira está de esperanças do primeiro filho. Segundo a informação que foi avançada pela à revista norte americana “People”, Quentin Tarantino, de 56 anos, e Daniella Pick, de 35, estão “muito contentes” com esta gravidez. O casal conheceu-se durante as gravações do filme “Sacanas Sem Lei”, em 2009. Em setembro de […]