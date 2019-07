Quer ver Lúcia Moniz e Rodrigo Santoro 16 anos depois? “Solteira e Boa Rapariga” estreia-se na RTP

NTV Hoje às 17:45, atualizado às 18:06 Facebook

A RTP estreia na noite desta segunda-feira a série “Solteira e Boa Rapariga”, com Lúcia Moniz na pele de uma mulher que procura um companheiro. Dezasseis anos depois, a intérprete reencontra-se com Rodrigo Santoro, com quem participou em “O Amor Acontece”, em 2003. É provavelmente, a seguir a “Sozinho em Casa”, o filme mais passado pelas televisões generalistas no Natal: “O Amor Acontece” – “Love Actually”, na versão inglesa – é uma comédia romântica que junta na mesma película a portuguesa Lúcia Moniz e o brasileiro Rodrigo Santoro. Dezasseis anos e uma grande amizade depois, os dois voltam a estar […]