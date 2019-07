“Radiante de felicidade”. Helena Costa “babada” com as filhas

NTV Hoje às 13:25, atualizado às 13:29 Facebook

Helena Costa está a viver dias de grande felicidade depois de ter dado à luz as filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes. O parto foi para a atriz uma experiência “além do que se pode imaginar”. A também influenciadora recebeu as bebés no dia 28 de junho. Desde então Helena Costa tem estado a enfrentar um turbilhão de emoções difíceis de explicar e que ocupam todo o seu tempo. Por isso, não tem partilhado muita coisa com os seguidores. “Ainda não consegui parar um segundo para vos contar tudo. Mas estou radiante de felicidade é uma experiência muito além […]