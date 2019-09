Rádio Comercial lança versão humorística de “Faz Gostoso”

NTV Hoje às 15:20, atualizado às 15:41 Facebook

Pedro Ribeiro, Vasco Palmeirim, Nuno Markl e Vera Fernandes fizeram uma versão da música “Faz Gostoso”, originalmente interpretada por Blaya Rodrigues. A equipa das manhãs da Rádio Comercial tem habituado os seus admiradores a versões alternativas de grandes temas, quer seja de forma esporádica ou para festejar alguma data. Desta vez, os quatro profissionais deram vida a uma canção intitulada “Tou Preguiçoso”, que foi escrita por Vasco Palmeirim. “‘Tou Preguiçoso’ é o empurrão que precisa para regressar ao trabalho!” pode ler-se no perfil de Instagram da emissora. View this post on Instagram “Tou Preguiçoso” é o empurrão que precisa para […]