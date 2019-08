Rainha Isabel II aumenta salário de 400 funcionários

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:12 Facebook

A rainha Isabel II de Inglaterra deu um aumento salarial de até quatro por cento a 400 funcionários e um dia de férias extra. O aumento vai entrar em vigor em abril de 2020 e será para funcionários que recebam menos de 62 mil euros, ou seja, um terço dos 1200 membros que trabalham no palácio de Buckingham, no castelo de Windsor, de acordo com jornal “The Sun”. “O staff está muito contente, é o melhor aumento que tivemos desde há vários anos”, revelou uma fonte à publicação britânica. Esta medida da rainha Isabel ll foi aprovada de forma a […]