Rainha Isabel II faz doação a vítimas de furacão Dorian

A rainha Isabel II fez uma doação para a Cruz Vermelha Britânica, com vista a apoiar as mais de 20 mil pessoas afetadas pelo furacão Dorian, nas Bahamas. O furacão Dorian foi o mais devastador a passar por aquele local, com um balanço de pelo menos 40 mortos e milhares de pessoas desabrigadas. Por isso, para apoiar os sobreviventes, a monarca britânica fez um donativo ao serviço voluntário. “A principal prioridade da Cruz Vermelha passa por continuar a reunir abrigos e produtos alimentares às pessoas mais afetadas nas ilhas, evacuadas em Nassau. A generosidade dos benfeitores, incluindo Sua Majestade, a […]