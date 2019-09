Rainha Isabel II fecha bar devido a excessos dos funcionários

NTV Hoje às 15:45, atualizado às 16:14 Facebook

A Rainha Isabel II revelou que abriu um bar no Palácio de Buckingham mas viu-se obrigada a encerrá-lo devido aos excessos dos funcionários. A monarca britânica encerrou um bar, destinado ao lazer dos membros do staff, porque estes excediam-se e consumiam demasiadas bebidas alcoólicas durante o horário laboral, segundo o documentário “O Segredo dos Palácios Reais”. De acordo com o antigo assessor de imprensa da rainha e um dos participantes do documentário, Dickie Arbiter, a situação tomou contornos preocupantes no que diz respeito ao desempenho dos funcionários pois chegavam a trabalhar embriagados. Recentemente, a rainha Isabel ll aumentou o salário […]