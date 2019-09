Rainha Isabel ll infeliz com comportamento de Meghan Markle

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:49 Facebook

Rainha Isabel ll está insatisfeita com Meghan Markle por esta ter contratado uma empresa de fora da casa real britânica para ajudar a gerir a sua imagem pública. A monarca ficou desiludida com a mulher do príncipe Harry por não ter sido consultada no momento em que o casal adquiriu os serviços de uma empresa de relações públicas especializada em gestão de crises. “Contratar uma empresa externa à casa real, de Hollywood, é, no mínimo, pouco ortodoxo e a rainha não esconde o seu descontentamento. Está cada vez mais desiludida com Meghan Markle”, disse uma fonte ao jornal britânico “Daily […]