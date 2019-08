Raquel Henriques fechada num parque de estacionamento de centro comercial

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Raquel Henriques ficou fechada no parque de estacionamento de um centro comercial e prometeu uma coisa: assaltar as lojas quando tudo encerrasse. Claro que tudo não passou de brincadeira… Fecharam-se as luzes, desapareceram quase os carros todos e Raquel Henriques achou estranho. Quando a atriz deu por si, estava sozinha no parque subterrâneo de um centro comercial. A também instrutora de fitness partilhou a brincadeira no perfil de Instagram. “Acho que se esqueceram de mim! Agora é só esperar que tudo encerre e vou as lojas só para mim. Tenho a noite toda”, escreveu. View this post on Instagram Acho […]