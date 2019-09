Raquel Strada assinala aniversário do marido com declaração de amor

NTV Hoje às 10:28, atualizado às 10:33 Facebook

Raquel Strada assinalou publicamente, esta sexta-feira, o aniversário do marido, Joaquim Fernandes, com uma breve declaração de amor. Em Milão, Itália, a marcar presença na semana da moda, a apresentadora dedicou, no perfil de Instagram, uma mensagem na qual demonstra todo o amor e admiração pelo aniversariante. “Metade de mim faz anos! A minha parte, mais calma, mais ponderada, mas também (para surpresa de quem não o conhece tão bem) mais divertida. És o equilíbrio da nossa família e a luz da minha vida. Louca para correr para os teus braços amanhã. Muitos parabéns, meu amor”, escreveu. View this post […]