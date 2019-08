Raquel Strada desfruta de férias em Ibiza

NTV Hoje às 17:50, atualizado às 18:08 Facebook

Depois de alguns dias de descanso em em Saint-Tropez, França, Raquel Strada viajou até à ilha das Baleares, juntamente com um grupo de amigos. A usar um fato de banho vermelho com brilhos, a influenciadora digital posou na praia numa fotografia partilhada na conta do Instagram, no sábado, na qual assinalou o início das férias em Ibiza. “Um pouco de brilho nunca matou ninguém”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram A little sparkle never kill nobody 🔥 A post shared by 𝐑𝐚𝐪𝐮𝐞𝐥 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 (@raquelstrada) on Aug 17, 2019 at 8:13am PDT Não é a primeira vez […]