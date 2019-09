Raquel Strada deslumbra no Festival de Cinema de Veneza

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Um “must”. Raquel Strada arrasou no Festival Internacional de Cinema de Veneza, que começou esta semana, em Itália. A apresentadora da SIC escolheu um vestido da marca Armani para a Passadeira Vermelha. “Vestida para matar”. Foi num longo vestido vermelho, da Armani, que Raquel Strada arrasou na Passadeira Vermelha de mais uma edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, que decorre desde quarta-feira na cidade italiana. “Pronta para a Passadeira Vermelha”, escreveu a comunicadora da SIC nas redes sociais. Os seguidores não ficaram indiferentes e “presentearam” Raquel Strada com vários elogios: “linda”, que “classe” e “tanto glamour” servem a […]