Raquel Strada realiza sonho ao ser capa de revista de moda

Raquel Strada está a viver dias de grande felicidade por estar a realizar um sonho: ser capa de uma revista de moda nacional. A influenciadora digital utilizou o perfil de Instagram para partilhar com os seus seguidores mais uma etapa alcançada. Raquel Strada é a capa da primeira edição de uma nova revista intitulada “Faire”. “Eles sonharam ter uma revista e aconteceu. Sonharam que tudo isto se materializava em papel, e hoje esse sonho torna-se real”, começou por revelar a também apresentadora na publicação. View this post on Instagram Eles sonharam ter uma revista e aconteceu. Sonharam que tudo isto […]