Raquel Tavares muda de visual

NTV Hoje às 16:40, atualizado às 16:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Raquel Tavares mudou de cor de cabelo e partilhou o resultado final nas redes sociais. Os internautas que acompanham a fadista mostraram-se satisfeitos com o resultado. A intérprete de temas como “Meu Amor de Longe”, “Estradas no Céu” e “Não Me Esperes de Volta” recorreu ao perfil da rede social Instagram para dividir com os fãs o seu novo “look”. “Como assim estou loira? Foi isto que combinámos?” questionou Raquel Tavares, em tom de brincadeira, completando de seguida: “LOVE IT!” (“Adoro”, traduzido em português). View this post on Instagram Como assim estou loira?!?! 😳 @jotta_b ??? Foi isto que combinámos?! […]