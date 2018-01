Realizador vencedor de Óscar acusado de violar duas mulheres

Ontem às 21:12 Facebook

O realizador canadiano Paul Haggis, vencedor de um Óscar da Academia norte-americana com o filme "Colisão", foi acusado de assédio e violação por quatro mulheres. A advogada do realizador, Christine Lepera, nega todas as acusações.

Um dos casos de violação já tinha sido denunciado, desencadeando um processo judicial que levou agora a que outras três mulheres falassem à agência de notícias Associated Press (AP) sobre o que passaram às mãos do realizador.

Segundo relatou à AP uma das mulheres, Haggis forçou-a a praticar sexo oral antes de a violar, no escritório da casa da alegada vítima. A denunciante não se identificou mas contou que o caso aconteceu em 1996, quando tinha 28 anos e trabalhava na área da comunicação de um programa de televisão produzido pelo realizador.

Uma segunda mulher contou ter sido vítima de assédio e lembrou as palavras que há muito tenta esquecer: "Tenho de estar dentro de ti", terá ouvido. Outra ainda garante que o realizador canadiano a tentou beijar à força, na via pública, e que a perseguiu, depois de esta ter fugido, tendo-se tornado mais agressivo daí em diante.

Todas as mulheres em causa estavam em início de carreira na indústria do entretenimento, sendo que os casos denunciados terão ocorrido entre 1996 e 2015.

A advogada de Haggis nega as acusações e reitera que o cliente "nunca violou ninguém". Haggis, que realizou o filme vencedor de Óscar Crash (Colisão), já tinha contestado o processo judicial interposto contra si, acusando a denunciante de extorsão. Isto porque, segundo o acusado, a defesa da mulher tinha exigido o pagamento de nove milhões de dólares para não apresentar queixa na Justiça.