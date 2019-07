Reconhece esta cara? Tem 48 anos e é ator

NTV Hoje às 17:25, atualizado às 17:47 Facebook

Tem 48 anos e é um dos atores mais reconhecidos em Portugal. No currículo conta com participações em novelas como “Médica de Família” (SIC), “A Lenda da Graça” (RTP) e “Morangos com Açúcar” (TVI). Já conseguiu adivinhar? Estamos a falar de… Carlos Vieira. O ator foi ao seu álbum de memórias buscar um registo fotográfico de quando era mais novo e achou que era boa ideia partilhá-lo no perfil de Instagram. “A segurar os anos”, escreveu, em inglês, o intérprete. View this post on Instagram Holding back the years A post shared by Carlos Vieira (@vieira_j_m) on Jul 12, 2019 […]