Mohammed V de Kelatan foi rei da Malásia mas renunciou ao torno para trocar alianças com Oksana Voevodina, de quem se divorciou sete meses depois. O ex-casal divorciou-se no dia 1 de julho, de acordo com documentos que a imprensa local teve acesso, depois de Mohammed V de Kelatan, de 49 anos, abdicar do trono, no dia 1 de janeiro, para casar-se com a miss Moscovo, de 26 anos, com a qual teve um filho, no dia 21 de maio. Não se sabe o que levou ao término da relação. Porém, ainda segundo os mesmos documentos, o divórcio do sultão […]