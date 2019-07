“Relatos impressionantes”. António Raminhos revela diário com 28 anos

NTV Hoje às 13:40, atualizado às 13:49 Facebook

Twitter

Partilhar

António Raminhos partilhou, esta terça-feira, um vídeo com os seguidores, no qual mostra alguns excertos que escreveu há quase 30 anos num diário pessoal. O comediante português publicou, no perfil de Instagram e no Facebook, diversos registos da sua vida, que ocorreram em 1981. Atualmente, com 39 anos, António Raminhos relatou como era a vida aos 11, assim como os amores e desamores. “Encontrei esta relíquia com 28 anos! E há mais relatos impressionantes. Querem mais histórias?”, lê-se na descrição. View this post on Instagram Encontrei esta relíquia com 28 anos! E há mais relatos impressionantes. Querem mais histórias? A […]