Renan Ribeiro vê a família aumentar

Renan Ribeiro e Rayane são pais pela segunda vez. A primeira fotografia da recém-nascida Lunah já foi revelada. A filha mais nova do casal nasceu no dia 11 de setembro. A novidade foi anunciada nas redes socais do guarda-redes do Sporting juntamente com alguns registos do parto, inclusive a primeira fotografia de Lunah. “Que dia que noite. Glória a Deus estou muito feliz, foi tudo tão perfeito. Lunah chegou para brilhar […]. Amo-te, princesa!” escreveu na descrição. Renan Ribeiro e Rayane estão juntos há cerca de 11 anos. Além de Lunah, o casal tem outra filha, Lissah, de dez anos. […]